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20-летняя Ига Свёнтек выиграла 4-й титул и 23-й матч подряд

20-летняя Ига Свёнтек выиграла 4-й титул и 23-й матч подряд
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала четвёртый титул подряд. 20-летняя Свёнтек выиграла грунтовый турнир категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

При этом победа над белоруской Ариной Соболенко (четвёртый номер рейтинга) в финале Штутгарта стала для Иги 23-й подряд. По ходу впечатляющей серии полька проиграла всего пять сетов. Последнее поражение Свёнтек потерпела в середине февраля, во втором круге турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ) на решающем тай-брейке она проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7).

Титул в Штутгарте стал для Свёнтек седьмым в карьере на уровне WTA с учётом победы на Открытом чемпионате Франции – 2020.

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