Потапова завоевала первый одиночный титул WTA в карьере, разгромив Кудерметову в Стамбуле
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, выиграла титул грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).
В финале Потапова встречалась с 29-й ракеткой мира, россиянкой Вероникой Кудерметовой. Потапова обыграла соперницу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
За два сета Потапова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Кудерметовой — две подачи навылет, четыре ошибки на подаче и два брейка при шести брейк-пойнтах.
Отметим, что Потапова выиграла свой первый титул на уровне WTA в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира в Стамбуле в этом году составил $ 239 477.
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