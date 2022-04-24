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Потапова завоевала первый одиночный титул WTA в карьере, разгромив Кудерметову в Стамбуле

Потапова завоевала первый одиночный титул WTA в карьере, разгромив Кудерметову в Стамбуле
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, выиграла титул грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

В финале Потапова встречалась с 29-й ракеткой мира, россиянкой Вероникой Кудерметовой. Потапова обыграла соперницу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

За два сета Потапова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Кудерметовой — две подачи навылет, четыре ошибки на подаче и два брейка при шести брейк-пойнтах.

Отметим, что Потапова выиграла свой первый титул на уровне WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Стамбуле в этом году составил $ 239 477.

Стамбул. Финал
24 апреля 2022, воскресенье. 15:10 МСК
Анастасия Потапова
122
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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