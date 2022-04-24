Михаэль Штих: в теннисе не всё должно держаться на Федерере и Надале
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Чемпион Уимблдона-1991, немец Михаэль Штих высказался о проблеме сменяемости звёзд в современном теннисе и, в частности, прокомментировал многолетнее лидерство швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.
«Неважно, сколько вам лет, 32 или 22. У вас есть голова на плечах, и вы должны брать ответственность за то, что вы делаете. Не всё должно держаться только на Роджере и Рафе, есть и другие игроки. Они должны прыгать выше головы и доказывать свои претензии на лидерство. Вы не можете всегда находиться в тени старших парней», — приводит слова Штиха издание The Telegraph.
Ранее в интервью Штих высказался об отстранении российских и белорусских игроков от Уимблдонского турнира, назвав решение организаторов дискриминацией.
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