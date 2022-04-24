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Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Белграде, выиграв третий сет 6:0

Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Белграде, выиграв третий сет 6:0
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Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем грунтового турнира в Белграде (Сербия). В финале он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Причём в заключительном сете россиян не дал сопернику взять ни одного гейма. Матч завершился со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Первая ракетка мира Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.

Белград. Финал
24 апреля 2022, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 0
6 		6 4 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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