Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Белграде, выиграв третий сет 6:0

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем грунтового турнира в Белграде (Сербия). В финале он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Причём в заключительном сете россиян не дал сопернику взять ни одного гейма. Матч завершился со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.



Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Первая ракетка мира Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.