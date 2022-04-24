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Джокович извинился за третий сет финала турнира в Белграде с Рублёвым

Джокович извинился за третий сет финала турнира в Белграде с Рублёвым
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович лаконично прокомментировал поражение в финале турнира в Белграде (Сербия). В матче за титул Новак уступил россиянину Андрею Рублёву со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 0:6.

«Извиняюсь за то, как провёл третий сет. Это индивидуальный вид спорта, когда что-то не идёт, двигатель не работает. Очень много эмоций, спасибо вам за то, что подталкивали меня к финалу», — сказал Джокович на корте после матча.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Первая ракетка мира Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.

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