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Селиваненко: Рублёв не дал Джоковичу вернуться в игру. Ответственность давила на Новака

Селиваненко: Рублёв не дал Джоковичу вернуться в игру. Ответственность давила на Новака
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал прошедший финал грунтового турнира в Белграде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым.

«Выиграть турнир и победить в финале Новака – большое достижение. Не так много людей, которые сумели обыграть Джоковича в финале. Рублёв показал практически свой лучший теннис. Конечно, было видно, что Новаку тяжело даётся игра дома, чувствовалось – ответственность давила.

Андрей же показал феноменальный теннис. В третьем сете он не дал Джоковичу шанса вернуться в игру. Спортсмен такого уровня, как Новак, использует малейший шанс, чтобы добиться своего. Тем более эта победа является примечательной», – сказал функционер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

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