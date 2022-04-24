Селиваненко: Рублёв не дал Джоковичу вернуться в игру. Ответственность давила на Новака

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал прошедший финал грунтового турнира в Белграде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым.



«Выиграть турнир и победить в финале Новака – большое достижение. Не так много людей, которые сумели обыграть Джоковича в финале. Рублёв показал практически свой лучший теннис. Конечно, было видно, что Новаку тяжело даётся игра дома, чувствовалось – ответственность давила.



Андрей же показал феноменальный теннис. В третьем сете он не дал Джоковичу шанса вернуться в игру. Спортсмен такого уровня, как Новак, использует малейший шанс, чтобы добиться своего. Тем более эта победа является примечательной», – сказал функционер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

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