Ольховский: Джокович не готов физически. Рублёв выглядел увереннее и был лучше

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от победы российского теннисиста Андрея Рублёва в финале турнира в Белграде (Сербия). В финале соревнований Рублёв нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.
«У Рублёва был хороший шанс выиграть, он его оправдал. На второй сет Джоковича где-то хватило, в третьем же сете завершить 6:0 — Андрей молодец. На мой взгляд, Новак физически не готов. В предыдущих матчах он не выглядел свежим. Рублёв был увереннее и лучше готов», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Первая ракетка мира Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.
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