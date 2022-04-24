Андрей Рублёв стал четвёртым теннисистом, выигравшим у Джоковича сет 6:0 в финале турнира

8-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, сегодня в финале грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде обыгравший лидера сезона, серба Новака Джоковича, вошёл в историю.

Напомним, в решающем матче соревнований Рублёв нанёс Джоковичу поражение со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Россиянин стал четвёртым соперником в карьере Джоковича, который смог обыграть его со счётом 6:0 в финале турниров ATP. И первым, кто добился этого в последнем сете.

До него это достижение устанавливали француз Ришар Гаске (Эшторил, 2007), швейцарец Роджер Федерер (Цинциннати, 2012) и испанец Рафаэль Надаль (Рим, 2019 и «Ролан Гаррос», 2020).

Ранее о победе Рублёва над Джоковичем высказался бывший президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.