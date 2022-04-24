Рублёв предложил Джоковичу подписать мячи для зрителей после победы на турнире в Белграде

Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший победителем турнира в Белграде (Сербия), предложил сербу Новаку Джоковичу подписать мячи для зрителей. По традиции победитель подписывает мячи для болельщиков, но Рублёв предложил, чтобы Джокович, уступивший в финале, сделал это.
В финале соревнований Рублёв нанёс поражение первой ракетке мира Джоковичу со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.
Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Первая ракетка мира Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.
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