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Алькарас обыграл Карреньо-Бусту в финале турнира в Мадриде

Алькарас обыграл Карреньо-Бусту в финале турнира в Мадриде
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира WTA-500 в Барселоне (Испания). В финале грунтового турнира Алькарас обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. 11-я ракетка мира Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. 19-я ракетка мира Карреньо-Буста ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составил € 2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не смог приехать защищать титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.

Барселона. Финал
24 апреля 2022, воскресенье. 19:05 МСК
Карлос Алькарас
11
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Пабло Карреньо-Буста
19
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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