Алькарас обыграл Карреньо-Бусту в финале турнира в Мадриде
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира WTA-500 в Барселоне (Испания). В финале грунтового турнира Алькарас обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. 11-я ракетка мира Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. 19-я ракетка мира Карреньо-Буста ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Призовой фонд соревнований в Барселоне составил € 2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не смог приехать защищать титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.
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