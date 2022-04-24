Алькарас обыграл Карреньо-Бусту в финале турнира в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира WTA-500 в Барселоне (Испания). В финале грунтового турнира Алькарас обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. 11-я ракетка мира Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. 19-я ракетка мира Карреньо-Буста ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Призовой фонд соревнований в Барселоне составил € 2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не смог приехать защищать титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.