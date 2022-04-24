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Карреньо-Буста высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Карреньо-Буста высказался об отстранении россиян от Уимблдона
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился мнением о решении организаторов Уимблдона не пускать российских и белорусских теннисистов. Решение было принято на фоне украинских событий.

«Я надеюсь, что россиян допустят на турнир, что спецоперация (формулировка заменена по требованию Роскомнадзора) закончится. Я говорил с некоторыми российскими игроками — Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым, они сказали, что против происходящего, что они не имеют ничего общего с этим.

Это очень тяжёлая ситуация. Люди, которые не участвуют в конфликте, также страдают. Я не знаю, насколько правильно отстранять игроков от турнира», — цитирует испанца TennisWorldUSA.

Против отстранения выступили крупные теннисные организации.

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