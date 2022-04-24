Энди Маррей назвал тяжелейшие виды спорта, причислив к ним теннис

Бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей назвал самые тяжёлые виды спорта. В список попали бокс, смешанные единоборства и теннис.

«Какие из видов спорта самые тяжёлые? Думаю, что это бокс и UFC, и это очевидно. Не назвал бы теннис самым тяжёлым, но он где-то рядом!» – написал Маррей в социальных сетях.

На пост британца откликнулся его коллега по цеху и соотечественник Лиам Броэди (138):

«Теннис даже и не близко. Практически все смешанные единоборства будут в приоритете, а после них пойдут контактные виды спорта. А затем атлетика».

Маррей не оставил ответ без внимания:

«Согласен. Если играть на твоём уровне. Клубный и любительский теннис далёк от вершины».

Ранее Маррей отреагировал на недовольство испанских теннисистов выдачей уайлд-кардов на грунтовый «Мастерс» в Мадриде.