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Рублёв впервые в карьере обыграл первую ракетку мира

Рублёв впервые в карьере обыграл первую ракетку мира
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Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший победителем турнира в Белграде (Сербия), впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. В финале соревнований он нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:2, 6:7, 6:0.

Для Рублёва этот титул стал 11-м в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл уже третий турнир. Кроме того, Рублёв выиграл турнир на грунте в третий раз.

Рублёв в 15-й раз обыграл соперника из топ-10. В то же время он потерпел в матчах с ними 23 поражения.

Продолжительность матча Рублёва и Джоковича составила 2 часа 29 минут. Первая ракетка мира Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем.

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