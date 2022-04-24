Карлос Алькарас рассказал, какую песню слушает перед матчами

11-я ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, сегодня в финале грунтового турнира серии ATP 500 в Барселоне (Испания) обыгравший соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, рассказал о песне, которую слушает перед выступлениями.
Это композиция Eye of the Tiger американской рок-группы Survivor, прославившаяся благодаря фильмам о Рокки Бальбоа.
«Я стараюсь слушать эту песню перед каждым матчем, она меня очень мотивирует. Когда я слушаю её, то вспоминаю фильм, боевой дух Рокки просто потрясает. Я стараюсь переносить это ощущение в каждую игру», — проводит слова спортсмена ATP Tour.
Напомним, Алькарас обыграл Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2, взяв четвертый титул в карьере. До него победителем турнира в Барселоне являлся бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль.
- 24 апреля 2022
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