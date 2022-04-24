«Это большая честь». Андрей Рублёв обратился к Джоковичу после победы над ним
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8-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, сегодня в финале грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде обыгравший лидера сезона Новака Джоковича, прокомментировал победу.
«Во-первых, я бы хотел обратиться к Новаку. Даже и не знаю, что сказать одному из лучших теннисистов в истории… я не мог желать тебе поражения сегодня. Может, я и хотел бы это сделать, но я тоже хочу стать одним из лучших.
Это большая честь – во второй раз разделить с тобой корт. И я надеюсь, что буду наблюдать за тобой ещё много лет и мы проведём ещё не одну битву. Спасибо за всё, что ты делаешь», – сказал россиянин после финала.
Победа над Джоковичем стала для Рублёва первым успехом в матче с действующей первой ракеткой мира.
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