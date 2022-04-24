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Джокович: Рублёв является одним из лучших игроков мира

Джокович: Рублёв является одним из лучших игроков мира
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финале турнира в Белграде (Сербия). Первая ракетка мира в матче за титул уступил россиянину Андрею Рублёву со счётом 2:6 7:6 (7:4), 0:6.

«Мне нужно искать позитив. Я сыграл в финале турнира перед своими болельщиками. Мне не повезло, что в третьем сете у меня кончился бензин. Поэтому я не смог бороться.

Поздравляю Андрея с очередной великолепной неделей. Он находится на топ-уровне, является одним из лучших игроков мира. И это не просто так.

Я мог проиграть и в первом матче на турнире. После тяжёлых четырёх матчей, в каждом из которых было по три сета, могу сказать, что я устал. Победа в трёх трёхсетовых матчах до финала поможет мне в течение сезона», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем.

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