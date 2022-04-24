Джокович объяснил, почему не смог бороться в матче с Рублёвым в третьем сете

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей физической форме после финала турнира в Белграде (Сербия). Первая ракетка мира Джокович в финале уступил россиянину Андрею Рублёву со счётом 2:6 7:6 (7:4), 0:6.



После матча Джокович извинился перед болельщиками за третий сет. По словам Новака, у него просто не хватило сил.



«Я не чувствовал себя сильно уставшим до конца второго сета. Второй гейм был тяжёлым, думаю, что я хорошо играл на тай-брейке. Я был готов бороться ещё один сет, но не получилось. Понимаю, что такое было неприятно видеть, извиняюсь за такую игру.



По крайней мере, проблемы с физикой проявились уже в четвёртом матче, а не в первом, как это было в Монте-Карло. Я вижу прогресс, хоть он пока и медленный», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

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