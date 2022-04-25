Доминик Тим: пока что ещё не чувствую, что готов выиграть турнир

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о своём самочувствии. Он выступит на турнире в Эшториле (Португалия). Этот турнир станет для австрийца лишь вторым в нынешнем сезоне.
Ранее австриец принял участие в турнире в Белграде (Сербия), но уступил там на старте соревнований австралийцу Джону Миллману.
«Чувствую себя намного лучше, чем в Белграде. Чувствуется прогресс с каждым днём. Во время тренировок я ещё ощущаю некоторые сложности. Они связаны не с кистью, с ней всё в порядке. Но чувствую, что не всё хорошо в плане передвижения по корту, реакции. Я ещё не готов на 100%. Потребуется провести больше матчей, чтобы вернуться на топ-уровень. Пока что я ещё не чувствую, что готов выиграть этот турнир.
Но каждый день для меня очень важен. Постараюсь приложить все усилия, буду бороться от первого до последнего очка, даже когда я играю не в лучший теннис», — цитирует Тима пресс-служба ATP.
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