Доминик Тим: пока что ещё не чувствую, что готов выиграть турнир

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о своём самочувствии. Он выступит на турнире в Эшториле (Португалия). Этот турнир станет для австрийца лишь вторым в нынешнем сезоне.



Ранее австриец принял участие в турнире в Белграде (Сербия), но уступил там на старте соревнований австралийцу Джону Миллману.



«Чувствую себя намного лучше, чем в Белграде. Чувствуется прогресс с каждым днём. Во время тренировок я ещё ощущаю некоторые сложности. Они связаны не с кистью, с ней всё в порядке. Но чувствую, что не всё хорошо в плане передвижения по корту, реакции. Я ещё не готов на 100%. Потребуется провести больше матчей, чтобы вернуться на топ-уровень. Пока что я ещё не чувствую, что готов выиграть этот турнир.



Но каждый день для меня очень важен. Постараюсь приложить все усилия, буду бороться от первого до последнего очка, даже когда я играю не в лучший теннис», — цитирует Тима пресс-служба ATP.