Карлос Алькарас дебютирует в топ-10 мирового рейтинга

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере окажется в топ-10 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге он поднимется на 9-е место.
24 апреля Алькарас одержал победу на грунтовом турнире в Барселоне (Испания). В финале турнира ATP-500 он обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2. В настоящее время Алькарас занимает 11-е место в рейтинге ATP.
В нынешнем сезоне 18-летний испанец выиграл уже третий титул. Ранее он победил на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и «Мастерсе» в Майами (США). За карьеру испанский теннисист выиграл уже четыре турнира.
Призовой фонд соревнований в Барселоне составил € 2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не смог приехать защищать титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.
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