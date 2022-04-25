Рафаэль Надаль поздравил Алькараса с победой на турнире в Барселоне
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой в грунтовом турнире серии ATP-500 в Барселоне (Испания).
Напомним, в финальном матче Алькарас со счётом 6:3, 6:2 обыграл соотечественника Пабло Корреньо-Бусту.
«Поздравляю Карлоса Алькараса с титулом в Барселоне! Спасибо Пабло Корреньо-Бусте за финал. Отличная неделя для обоих и для испанского тенниса, который вновь получил победителя!», — написал Надаль в социальных сетях.
После победы на турнире 18-летний Алькарас впервые в карьере вошёл в первую десятку мирового рейтинга, разместившись на 9-й строчке и став самым молодым игроком из топ-10 после Надаля. В нынешнем сезоне это уже третий титул для него.
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
01:14
-
00:48
-
00:46
-
00:09
- 24 апреля 2022
-
23:42
-
23:21
-
23:10
-
22:44
-
22:12
-
21:49
-
21:46
-
20:24
-
20:14
-
18:44
-
18:43
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:41
-
17:38
-
17:21
-
16:32
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:29
-
15:08
-
14:55
-
14:39
-
14:03
-
13:55
-
13:26
-
13:10
-
12:41
Партнерский контент