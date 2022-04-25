Рафаэль Надаль поздравил Алькараса с победой на турнире в Барселоне

Бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой в грунтовом турнире серии ATP-500 в Барселоне (Испания).

Напомним, в финальном матче Алькарас со счётом 6:3, 6:2 обыграл соотечественника Пабло Корреньо-Бусту.

«Поздравляю Карлоса Алькараса с титулом в Барселоне! Спасибо Пабло Корреньо-Бусте за финал. Отличная неделя для обоих и для испанского тенниса, который вновь получил победителя!», — написал Надаль в социальных сетях.

После победы на турнире 18-летний Алькарас впервые в карьере вошёл в первую десятку мирового рейтинга, разместившись на 9-й строчке и став самым молодым игроком из топ-10 после Надаля. В нынешнем сезоне это уже третий титул для него.