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Новак Джокович оторвался от Даниила Медведева в рейтинге ATP

Новак Джокович оторвался от Даниила Медведева в рейтинге ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович упрочил лидерство. В предыдущей версии рейтинга отрыв Джоковича от россиянина Даниила Медведева составлял 110 очков, теперь он равен 320 очков.

Андрей Рублёв, победивший Новака Джоковича в финале турнира в Белграде, остался восьмым. Карлос Алькарас, занимавший 11-е место, стал девятым.

Рейтинг АТР. 25 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5770.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4570.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4025.
9 (11). Карлос Алькарас (Испания) — 3827.
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625…
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633…
33 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1253.

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