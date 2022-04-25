Касаткина, Кудерметова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли несколько мест. Касаткина поднялась с 26-й на 23-ю строчку, Кудерметова — с 29-й на 25-ю, Самсонова — с 31-й на 26-ю.

Испанка Паула Бадоса потеснила чешку Барбору Крейчикову и стала второй. Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 25 апреля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7181 очко.

2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045.

3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4651.

6 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4207.

8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3015…

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…

25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.

26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532…

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: