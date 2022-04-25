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Касаткина, Кудерметова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA

Касаткина, Кудерметова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли несколько мест. Касаткина поднялась с 26-й на 23-ю строчку, Кудерметова — с 29-й на 25-ю, Самсонова — с 31-й на 26-ю.

Испанка Паула Бадоса потеснила чешку Барбору Крейчикову и стала второй. Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 25 апреля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7181 очко.
2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045.
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043.
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4651.
6 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4207.
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3015…
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…
25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.
26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532…

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