Андрей Рублёв и Карен Хачанов поднялись в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв, победивший первую ракетку мира Новака Джоковича в финале турнира в Белграде, поднялся с седьмого на шестое место. Его соотечественник Карен Хачанов, который в предыдущей версии рейтинга был 29-м, стал 27-м. Вторая ракетка мира Даниил Медведев остался на четвёртой строчке.

Первую тройку, как и прежде, составляют Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Карлос Алькарас.

Чемпионская гонка ATP. 25 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 1730.

7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1630.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1200.

9 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150.

10 (9). Денис Шаповалов (Канада) — 1080…

27 (29). Карен Хачанов (Россия) — 585…

37 (36). Аслан Карацев (Россия) — 450.

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: