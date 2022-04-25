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Андрей Рублёв и Карен Хачанов поднялись в Чемпионской гонке ATP

Андрей Рублёв и Карен Хачанов поднялись в Чемпионской гонке ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв, победивший первую ракетку мира Новака Джоковича в финале турнира в Белграде, поднялся с седьмого на шестое место. Его соотечественник Карен Хачанов, который в предыдущей версии рейтинга был 29-м, стал 27-м. Вторая ракетка мира Даниил Медведев остался на четвёртой строчке.

Первую тройку, как и прежде, составляют Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Карлос Алькарас.

Чемпионская гонка ATP. 25 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.
6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 1730.
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1630.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1200.
9 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150.
10 (9). Денис Шаповалов (Канада) — 1080…
27 (29). Карен Хачанов (Россия) — 585…
37 (36). Аслан Карацев (Россия) — 450.

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