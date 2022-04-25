Джокович выложил пост после поражения от Рублёва в финале Белграда. Андрей отреагировал
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович опубликовал пост в своих соцсетях, после того как проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву в финале турнира в Белграде (Сербия). Рублёв победил Джоковича со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.
«Поздравляю, Андрей, здорово, что удалось сыграть с тобой и что ты приехал в Белград. Спасибо организаторам Serbia Open, болельщикам, семье и игрокам за то, что сделали этот турнир таким особенным. Увидимся в следующем году», — написал Новак Джокович. Андрей Рублёв оставил в комментариях к посту три эмодзи с изображением сердечка.
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