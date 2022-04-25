Президент НОК Италии прокомментировал возможный недопуск россиян на «Мастерс» в Риме

Глава национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго прокомментировал то, что российские и белорусские теннисисты могут не выступить на турнире в Риме. Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги решил попытаться отстранить россиян и белорусов от турнира. «Мастерс» в Риме пройдёт с 8 по 15 мая.
«Как президент НОК и член МОК я занимаюсь спортивной политикой, а не политикой. В Италии, повторяю, я представляю МОК. А исполком рекомендовал всем федерациям не приглашать российских и белорусских спортсменов на турниры и спортивные мероприятия. Уимблдон, являющийся частным клубом, последовал этому указанию.
Правительство должно принять решение. Оно будет изучать дело, оценит ситуацию, потом сделает выбор, который, я убеждён, будет лучшим для страны», — приводит слова Малаго Corriere dello Sport.
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас:
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