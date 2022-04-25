Карлос Алькарас опубликовал эмоциональный пост после победы в финале в Барселоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас выложил пост в соцсетях, после того как выиграл турнир в Барселоне. В финале Алькарас сразился с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой и победил со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпион турнира в Барселоне! Нет слов, чтобы выразить эмоции. Для меня это что-то особенное — выиграть турнир на корте, с которым у меня связаны прекрасные воспоминания! Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня от начала до конца. Это уникальная среда, и я лишь могу поблагодарить всех за то, что мне удалось завоевать этот титул!

Хочу поздравить моего хорошего друга Пабло с тем, что он провёл отличную неделю и хорошо работал каждый день. Ты заслуживаешь всего того хорошего, что случается с тобой. Я всегда буду поддерживать тебя!» — написал Карлос.

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: