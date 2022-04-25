Андрей Рублёв: организаторы в Барселоне повели себя некрасиво. В этом году стало ещё хуже

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему в сезоне-2022 решил выступить на турнире в Белграде (Сербия), а не в Барселоне (Испания). Вчера, 24 апреля, состоялись финалы этих турниров: в Белграде Рублёв победил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, а в Барселоне Карлос Алькарас обыграл Пабло Карреньо-Бусту (оба — Испания).
«В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в этом году всё изменится. Но стало ещё хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться.
Плюс я знал, что семья Джоковича, наоборот, ценит меня. Поможет подойти к турниру в отличной форме, предоставит всё необходимое. Так что выбор был очевиден», — приводит слова Рублёва «Спорт-экспресс».
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