Рафаэль Надаль провёл ровно 17 лет без перерыва в ранге игрока топ-10 рейтинга ATP

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл 17 лет подряд в статусе игрока из первой десятки рейтинга ATP. Впервые Надаль вошёл в топ-10 ровно 17 лет назад, 25 апреля 2005 года, когда ему было 18 лет.

Таким образом, Надаль входит в первую десятку на протяжении 866 недель подряд, несмотря на то что у него несколько раз были паузы в выступлениях, связанные с травмами.

В марте Надаль объявил, что вынужден пропустить несколько недель из-за стрессового перелома ребра. В сезоне-2022 испанский теннисист выиграл три турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии. В финале его соперником был россиянин Даниил Медведев. Надалю удалось победить, хотя он проиграл первые два сета.

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