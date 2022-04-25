Арина Соболенко опубликовала пост о крупном поражении в финале турнира в Штутгарте

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост о выступлении на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Напомним, Соболенко (3) дошла до финала, где крупно проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек (1) со счётом 2:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Позитивная неделя здесь, в Штутгарте! Спасибо организаторам за потрясающий турнир! Я наслаждалась каждой секундой, играя здесь. Увидимся в следующем году! И, надеюсь, у меня получится лучше», — подписала Соболенко снимок с награждения.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. В 2021 году турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.