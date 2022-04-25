Глава WTA оценил то, что ATP не поддержала их санкции в адрес Китая из-за дела Пэн Шуай

Глава WTA Стив Саймон рассказал, как относится к тому, что ATP не поддержала их позицию по делу о китайской теннисистке Пэн Шуай.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь, после того как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. После этого в интернете стали появляться различные доказательства того, что с теннисисткой всё в порядке, однако они не убедили руководство WTA. Организация вывела свой бизнес из страны, в то время как ATP на данный шаг не пошла, а лишь выразила обеспокоенность ситуацией.
«Отличие в том, что пострадал не их игрок. В данный момент они должны принимать собственные решения.
Хотели бы мы получить от них поддержку в вопросах, которые отстаиваем? Безусловно. Но мы не пытаемся каким-либо образом повлиять на их решение, оно должно исходить от них», — приводит слова Саймона Reuters.
- 25 апреля 2022
-
19:37
-
19:17
-
19:02
-
18:53
-
18:44
-
17:36
-
17:23
-
15:12
-
13:45
-
13:00
-
12:19
-
10:28
-
08:23
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
01:14
-
00:48
-
00:46
-
00:09
- 24 апреля 2022
-
23:42
-
23:21
-
23:10
-
22:44
-
22:12
-
21:49
-
21:46
-
20:24
-
20:14
-
18:44
-
18:43
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:58