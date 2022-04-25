Глава WTA оценил то, что ATP не поддержала их санкции в адрес Китая из-за дела Пэн Шуай

Глава WTA Стив Саймон рассказал, как относится к тому, что ATP не поддержала их позицию по делу о китайской теннисистке Пэн Шуай.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь, после того как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. После этого в интернете стали появляться различные доказательства того, что с теннисисткой всё в порядке, однако они не убедили руководство WTA. Организация вывела свой бизнес из страны, в то время как ATP на данный шаг не пошла, а лишь выразила обеспокоенность ситуацией.

«Отличие в том, что пострадал не их игрок. В данный момент они должны принимать собственные решения.

Хотели бы мы получить от них поддержку в вопросах, которые отстаиваем? Безусловно. Но мы не пытаемся каким-либо образом повлиять на их решение, оно должно исходить от них», — приводит слова Саймона Reuters.