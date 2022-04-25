Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Усталая, но счастливая». Ига Свёнтек прокомментировала победу на турнире в Штутгарте

«Усталая, но счастливая». Ига Свёнтек прокомментировала победу на турнире в Штутгарте
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала в социальных сетях победу на грунтовом турнире серии WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, в финале соревнований Свёнтек обыграла со счётом 6:2, 6:2 белоруску Арину Соболенко.

«Усталая, но счастливая. Четвёртый титул подряд, это что-то невероятное. Спасибо команде и семье, здесь, в Штутгарте, и в Польше. Сейчас мне нужен отдых, а потом… вернусь к работе и сосредоточусь на грядущем. Я очень благодарна за этот год. Это удивительное ощущение, когда твоя работа окупается и ты выходишь на своё место. До встречи, Мадрид!» – написала спортсменка.

Победа над Соболенко стала для Свёнтек 23-й подряд. Последний раз она проигрывала в середине февраля, когда во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.

Новость по теме
Ига Свёнтек завоевала титул в Штутгарте, в финале крупно обыграв Арину Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022