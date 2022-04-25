«Усталая, но счастливая». Ига Свёнтек прокомментировала победу на турнире в Штутгарте

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала в социальных сетях победу на грунтовом турнире серии WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, в финале соревнований Свёнтек обыграла со счётом 6:2, 6:2 белоруску Арину Соболенко.

«Усталая, но счастливая. Четвёртый титул подряд, это что-то невероятное. Спасибо команде и семье, здесь, в Штутгарте, и в Польше. Сейчас мне нужен отдых, а потом… вернусь к работе и сосредоточусь на грядущем. Я очень благодарна за этот год. Это удивительное ощущение, когда твоя работа окупается и ты выходишь на своё место. До встречи, Мадрид!» – написала спортсменка.

Победа над Соболенко стала для Свёнтек 23-й подряд. Последний раз она проигрывала в середине февраля, когда во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.