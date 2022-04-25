Андрей Рублёв опубликовал пост на сербском языке после завоевания титула в Белграде

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выложил в социальных сетях пост о победе на грунтовом турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
Рублёв опубликовал фото с трофеем. «Спасибо, Сербия», — подписал на сербском языке снимок россиянин.
Фото: из личного архива Андрея Рублёва
«Браво, Андрей!» — отреагировала на публикацию олимпийская чемпионка Елена Веснина.
Напомним, в финале соревнований Рублёв (2) обыграл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира серба Новака Джоковича (1) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Для Андрея данный титул стал 11-м в карьере и третьим в сезоне-2022. Рублёв стал четвёртым соперником в карьере Джоковича, который смог обыграть его со счётом 6:0 в финале турниров ATP, и первым, кто добился этого в последнем сете.
Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем:
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