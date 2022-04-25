Крис Эверт: Джокович ещё не приблизился к лучшей форме

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала выступление первой ракетки мира серба Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата Сербии против россиянина Андрея Рублёва.

Напомним, Джокович уступил Рублёву со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 0:6, однако сохранил позицию в рейтинге ATP, увеличив отрыв от ближайшего преследователя – Даниила Медведева.

«Что бы ни случилось сегодня, Новак Джокович ещё не приблизился к своей лучшей форме. Но он сыграл немало матчей и продвинулся вперёд. Это обнадёживает», – написала Эверт в социальных сетях.

Ранее в интервью Джокович рассказал о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, под руководством которого он выступал на протяжении 15 лет.