Крис Эверт: Джокович ещё не приблизился к лучшей форме
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала выступление первой ракетки мира серба Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата Сербии против россиянина Андрея Рублёва.
Напомним, Джокович уступил Рублёву со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 0:6, однако сохранил позицию в рейтинге ATP, увеличив отрыв от ближайшего преследователя – Даниила Медведева.
«Что бы ни случилось сегодня, Новак Джокович ещё не приблизился к своей лучшей форме. Но он сыграл немало матчей и продвинулся вперёд. Это обнадёживает», – написала Эверт в социальных сетях.
Ранее в интервью Джокович рассказал о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, под руководством которого он выступал на протяжении 15 лет.
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