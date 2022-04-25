Роддик объяснил, чем поражение от Рублёва в Белграде полезно для Джоковича

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о поражении 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в финале турнира ATP-250 в Белграде (Сербия).

Напомним, первая ракетка мира Джокович проиграл Андрею Рублёву со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 0:6. Для Новака данный турнир стал вторым после продолжительной паузы, связанной с проблемами со въездом на турниры американской серии.

«Именно такая неделя нужна была Новаку. Были изматывающие матчи и напряжённые розыгрыши. У него есть время, чтобы восстановиться и потренироваться перед Римом. Конечно, мы все хотим постоянно побеждать, но я думаю, что он получил от этой недели всё, чего хотел и в чём нуждался», — написал Роддик в своих социальных сетях.