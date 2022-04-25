Проигравший 10-й матч подряд Пэр попытался снять шорты в ответ на свист трибун в Эшториле

Французский теннисист Бенуа Пэр эмоционально отреагировал на свист трибун после поражения на турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

Пэр в первом круге соревнований проиграл представителю Южной Кореи со счётом 4:6, 5:7. С учётом того, что Открытый чемпионат Австралии проводится под эгидой ITF, Бенуа не выигрывал на турнирах уровня ATP с сентября 2021 года.

Португальские болельщики начали освистывать Пэра, когда он покидал корт. Француз в ответ попытался снять шорты. На данный момент неизвестно, получил ли Бенуа штраф за этот инцидент.

На Australian Open — 2022 Пэру удалось дойти до третьего круга, где он проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:2), 4:6. Эта неудача начала серию из девяти поражений подряд, неудача в Эшториле стала 10-й.

Бенуа Пэр станцевал с бенгальской свечой во рту: