Проигравший 10-й матч подряд Пэр попытался снять шорты в ответ на свист трибун в Эшториле

Французский теннисист Бенуа Пэр эмоционально отреагировал на свист трибун после поражения на турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
Пэр в первом круге соревнований проиграл представителю Южной Кореи со счётом 4:6, 5:7. С учётом того, что Открытый чемпионат Австралии проводится под эгидой ITF, Бенуа не выигрывал на турнирах уровня ATP с сентября 2021 года.
Португальские болельщики начали освистывать Пэра, когда он покидал корт. Француз в ответ попытался снять шорты. На данный момент неизвестно, получил ли Бенуа штраф за этот инцидент.
На Australian Open — 2022 Пэру удалось дойти до третьего круга, где он проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:2), 4:6. Эта неудача начала серию из девяти поражений подряд, неудача в Эшториле стала 10-й.
Бенуа Пэр станцевал с бенгальской свечой во рту:
- 25 апреля 2022
-
20:18
-
19:59
-
19:40
-
19:37
-
19:17
-
19:02
-
18:53
-
18:44
-
17:36
-
17:23
-
15:12
-
13:45
-
13:00
-
12:19
-
10:28
-
08:23
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
01:14
-
00:48
-
00:46
-
00:09
- 24 апреля 2022
-
23:42
-
23:21
-
23:10
-
22:44
-
22:12
-
21:49
-
21:46
-
20:24
-
20:14
-
18:44
-
18:43
-
18:23