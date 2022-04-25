Дирк Хордорф: странно, что ITF никак не отреагировала на решение Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Крайне обидно, что теннис не выступает единым фронтом. Несколько недель назад Уимблдон вместе с ATP, WTA, ITF, другими турнирами «Большого шлема» выступил с заявлением, где говорилось, как будет решаться эта проблема. Все участники договорились, а теперь Уимблдон решил всё по-своему.
Им нужно было думать о последствиях. Будет несправедливо, если некоторые игроки смогут набрать очки в мировом рейтинге, а другие – нет.
Вопрос состоит только в том, должны ли люди, которые не имеют к этому никакого отношения, которые, как Рублёв, даже осуждают войну, быть наказаны. Да, вы можете иметь разные точки зрения, и я принимаю любую. Но я не думаю, что для тенниса будет полезно, когда все будут принимать решения отдельно, наоборот, теннис должен объединяться.
Странно, что ITF никак не отреагировала на решение Уимблдона. А ведь они должны были это предвидеть», — приводит слова Хордорфа Sportschau.
- 25 апреля 2022
-
21:03
-
20:18
-
19:59
-
19:40
-
19:37
-
19:17
-
19:02
-
18:53
-
18:44
-
17:36
-
17:23
-
15:12
-
13:45
-
13:00
-
12:19
-
10:28
-
08:23
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
01:14
-
00:48
-
00:46
-
00:09
- 24 апреля 2022
-
23:42
-
23:21
-
23:10
-
22:44
-
22:12
-
21:49
-
21:46
-
20:24
-
20:14
-
18:44
-
18:43