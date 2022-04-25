Дирк Хордорф: странно, что ITF никак не отреагировала на решение Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Крайне обидно, что теннис не выступает единым фронтом. Несколько недель назад Уимблдон вместе с ATP, WTA, ITF, другими турнирами «Большого шлема» выступил с заявлением, где говорилось, как будет решаться эта проблема. Все участники договорились, а теперь Уимблдон решил всё по-своему.

Им нужно было думать о последствиях. Будет несправедливо, если некоторые игроки смогут набрать очки в мировом рейтинге, а другие – нет.

Вопрос состоит только в том, должны ли люди, которые не имеют к этому никакого отношения, которые, как Рублёв, даже осуждают войну, быть наказаны. Да, вы можете иметь разные точки зрения, и я принимаю любую. Но я не думаю, что для тенниса будет полезно, когда все будут принимать решения отдельно, наоборот, теннис должен объединяться.

Странно, что ITF никак не отреагировала на решение Уимблдона. А ведь они должны были это предвидеть», — приводит слова Хордорфа Sportschau.