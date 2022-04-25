Фернандо Вердаско ответил Маррею на вопрос об отказе от «Мастерса» в Мадриде

Полуфиналист турнира «Большого шлема» испанский теннисист Фернандо Вердаско ответил в социальных сетях бывшей первой ракетке мира британцу Энди Маррею.
Напомним, ранее Вердаско и ряд других испанских игроков выступили против распределения уайлд-кардов на «Мастерс» в Мадриде, один из которых выпал Маррею.
«Буду более чем счастлив играть в квалификациях. Скорее всего, я приму участие в квалификациях на турнире в Риме. Если организаторы соревнований приглашают меня приехать и сыграть в основной сетке, ты предлагаешь мне отказаться от такого предложения и сыграть отборочные матчи?» — написал Маррей в социальных сетях.
«Конечно же, ты не должен отказываться. Как по мне, ты тот, кто больше всех заслуживает уайлд-карда в Мадриде. Удачи на турнире», — ответил Вердаско.
Мужские соревнования в Мадриде пройдут с 1 по 8 мая.
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