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Андрей Рублёв — об эмоциях на корте: порой пересматриваю моменты и думаю: «Что я делаю?»

Андрей Рублёв — об эмоциях на корте: порой пересматриваю моменты и думаю: «Что я делаю?»
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, с какими чувствами пересматривает эмоциональные моменты своих матчей, где он швыряет ракетки, разбивает колени и разговаривает сам с собой.

«Надеюсь, это не единственное, что нравится людям в моей игре (смеётся). Да, порой я смотрю видео и думаю: «Что я делаю?». Я пытаюсь искоренить эти моменты из своей игры. Я хочу вести себя на корте более профессионально и более позитивно. Я чувствую, что это то, чего мне не хватает, чтобы выйти на следующий уровень», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

Ранее Рублёв завоевал 11-й титул в карьере на уровне ATP, обыграв в финале турнира в Белграде (Сербия) первую ракетку мира Новака Джоковича.

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