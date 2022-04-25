Первым соперником Александра Зверева на турнире в Мюнхене станет Хольгер Руне
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев узнал, с кем сыграет на старте турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Зверев возглавил посев соревнований.
Им стал 18-летний представитель Дании Хольгер Витус Нёсков Руне (WC). В матче первого круга 70-я ракетка мира Руне обыграл чеха Иржи Легечку (Q, 88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Руне 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Легечки – 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
Призовой фонд соревнований в Мюнхене составил почти € 600 тыс. Их действующим чемпионом является представитель Грузии Николоз Басилашвили.
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