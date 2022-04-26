Эверт — о Свёнтек: она доминирует в женском теннисе
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт прокомментировала выступление первой ракетки мира полячки Иги Свёнтек на грунтовом турнире серии WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Напомним, в финальном мачте Свёнтек со счётом 6:2, 6:3 обыграла третьего номера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко, упрочив своё лидерство в списке WTA.
«Уау. Ига Свёнтек находится на задании… она доминирует в женском теннисе. Четвёртая победа на турнире подряд… и отрыв от целой когорты невероятных талантов», – написала Эверт в социальных сетях.
Ранее в интервью Свёнтек призналась, что ей тяжело даются матчи с Соболенко, победа над которой стала 23-й в серии, начавшейся в феврале.
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