Алькарас стал самым молодым теннисистом с 2005 года, вошедшим в топ-10 рейтинга ATP

Испанский теннисист 18-летний Карлос Алькарас впервые в карьере оказался в топ-10 мирового рейтинга, таким образом став самым молодым теннисистом с 2005 года, кому удалось это сделать, сообщает The Guardian.

24 апреля Алькарас одержал победу на грунтовом турнире в Барселоне (Испания). В финале турнира ATP-500 он обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2. Вчера, 25 апреля, Алькарас поднялся на девятое место в рейтинге.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

25 апреля 2005 года самым молодым игроком, пробившимся в топ-10 рейтинга ATP, стал Рафаэль Надаль, которому на тот момент было, как и Алькарасу, 18 лет. Самым молодым теннисистом, достигшим десятки сильнейших, является Аарон Крикштейн, которому было 11 дней после его 17-летия в августе 1984 года.