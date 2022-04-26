Алькарас стал самым молодым теннисистом с 2005 года, вошедшим в топ-10 рейтинга ATP

Испанский теннисист 18-летний Карлос Алькарас впервые в карьере оказался в топ-10 мирового рейтинга, таким образом став самым молодым теннисистом с 2005 года, кому удалось это сделать, сообщает The Guardian.
24 апреля Алькарас одержал победу на грунтовом турнире в Барселоне (Испания). В финале турнира ATP-500 он обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2. Вчера, 25 апреля, Алькарас поднялся на девятое место в рейтинге.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
25 апреля 2005 года самым молодым игроком, пробившимся в топ-10 рейтинга ATP, стал Рафаэль Надаль, которому на тот момент было, как и Алькарасу, 18 лет. Самым молодым теннисистом, достигшим десятки сильнейших, является Аарон Крикштейн, которому было 11 дней после его 17-летия в августе 1984 года.
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