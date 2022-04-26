Карен Хачанов опубликовал пост на сербском языке после выступления в Белграде

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в своих соцсетях. На минувшей неделе Хачанов принял участие в турнире в Белграде (Сербия), где дошёл до полуфинала, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

«Спасибо, Белград, за очень тёплый приём! Было приятно играть перед вами во время недели в Сербии», — написал Хачанов по-английски и по-сербски.

Выступив в Белграде, Хачанов поднялся в Чемпионской гонке ATP. В предыдущей версии рейтинга Карен располагался на 29-м месте, сейчас он 27-й. Андрей Рублёв, победивший Джоковича в финале, поднялся с седьмого на шестое место.

Чемпионская гонка ATP. 25 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900…

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 1730…

27 (29). Карен Хачанов (Россия) — 585…

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