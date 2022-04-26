18-летний Карлос Алькарас опубликовал пост после дебюта в топ-10 рейтинга ATP

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас выложил пост в соцсетях, после того как впервые в карьере попал в первую десятку рейтинга ATP. В обновлённой версии рейтинга, опубликованной вчера, 25 апреля, Алькарас занимает девятое место.
«Топ-10! Одна из целей на этот сезон уже достигнута. Пришло время ставить перед собой новые задачи», — написал Карлос.
Рейтинг АТР. 25 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5770.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4570.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4025.
9 (11). Карлос Алькарас (Испания) — 3827.
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625…
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633…
33 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1253.
4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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