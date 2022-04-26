В WTA обратились к Веронике Кудерметовой, уступившей Анастасии Потаповой в финале Стамбула

Пресс-служба WTA оставила комментарий под постом российской теннисистки Вероники Кудерметовой в соцсетях. В воскресенье, 24 апреля, Кудерметова выступила в финале турнира WTA в Стамбуле, где проиграла соотечественнице Анастасии Потаповой. Счёт матча — 6:3, 6:1 в пользу Потаповой.

«Не этот трофей я хотела получить на день рождения… Но, конечно, это был мой день», — написала Кудерметова.

«С днём рождения — и поздравляем с отличным выступлением в Стамбуле», — отмечается в комментарии пресс-службы WTA.

Рейтинг WTA. 25 апреля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7181 очко.

2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045.

3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043.

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…

25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.

26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532.

4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью: