Анастасия Потапова опубликовала пост после победы над Кудерметовой в финале Стамбула

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в финальном матче турнира в Стамбуле, который состоялся в воскресенье, 24 апреля. Потапова победила Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.
«Этот [трофей] посвящаю своей команде. Всем людям, которые меня окружают», — написала Анастасия.
Рейтинг WTA. 25 апреля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7181 очко.
2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045.
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043.
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…
25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.
26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532.
4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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