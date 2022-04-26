Анастасия Потапова опубликовала пост после победы над Кудерметовой в финале Стамбула

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в финальном матче турнира в Стамбуле, который состоялся в воскресенье, 24 апреля. Потапова победила Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.

«Этот [трофей] посвящаю своей команде. Всем людям, которые меня окружают», — написала Анастасия.

Рейтинг WTA. 25 апреля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7181 очко.

2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045.

3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043.

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…

25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.

26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532.

4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью: