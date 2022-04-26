Вероника Кудерметова стала заслуженным мастером спорта России

25-й номер мирового рейтинга, российская теннисистка Вероника Кудерметова удостоена звания «Заслуженного мастера спорта», сообщает Федерация тенниса России.

25-летняя Кудерметова, уроженка Казани, является финалисткой Уимблдона-2021 в парном разряде. В финале она в паре с соотечественницей Еленой Весниной уступила со счётом 3:6, 7:5, 9:7 паре бельгийки Элисе Мертенс и представительницы Тайваня Се Шувэй. Помимо этого, россиянка является победительницей командного Кубка Билли Джин Кинг 2021 года.

В личном же первенстве Кудерметова завоёвывала титул грунтового турнира в Чарлстоне (США) серии WTA-500, состоявшегося в апреле 2021 года. В финале она со счётом 6:4, 6:2 обыграла черногорку Данку Ковинич (114). В текущем сезоне Кудерметова дважды доходила до финалов турниров WTA.