Эмма Радукану в третий раз за год рассталась с тренером
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19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером Радукану за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Радукану рассталась и с ним, несмотря на то что сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года.
«Я хочу поблагодарить Торбена за его тренировки, профессионализм и преданность делу в течение последнего полугода. У него большое сердце, и я наслаждалась нашей сильной «химией» во время нашего сотрудничества», — приводит слова Эммы Радукану издание BBC.
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