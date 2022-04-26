Ига Свёнтек двумя словами отреагировала на пост Карлоса Алькараса после титула в Барселоне
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек оставила комментарий под постом девятого номера рейтинга ATP, испанца Карлоса Алькараса в соцсетях. Ранее Алькарас, комментируя победу в финале турнира в Барселоне, написал: «Чемпион турнира в Барселоне! Нет слов, чтобы выразить эмоции. Для меня это что-то особенное — выиграть турнир на корте, с которым у меня связаны прекрасные воспоминания! Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня от начала до конца. Это уникальное место, и я могу лишь поблагодарить всех за то, что мне удалось завоевать этот титул!»
«Большие поздравления!» — написала Свёнтек в комментариях к посту.
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