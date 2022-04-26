Гарри Каспаров отреагировал на слова Новака Джоковича об отстранении россиян от Уимблдона

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал слова 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Ранее Джокович, комментируя отстранение российских теннисистов от Уимблдона 2022 года, заявил, что организаторы турнира поступили неправильно, нарушив право спортсменов соревноваться.

«Российские спортсмены, которые не осуждают спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), молчаливо поддерживают её. И серб, который не делает этого (не осуждает спецоперацию. — Прим. «Чемпионата»), особенно неуместен, учитывая историю», — написал Каспаров в «Твиттере», комментируя слова Джоковича.

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