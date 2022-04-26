Эмма Радукану получила премию Laureus в номинации «Прорыв года»

Британская теннисистка Эмма Радукану стала лауреатом ежегодной спортивной премии Laureus, подведшей итоги 2021 года.

Радукану победила в номинации «Прорыв года» из-за своей победы на Открытом чемпионате США, состоявшемся в конце лета в Нью-Йорке. На тот момент 18-летняя Эмма стала первой в истории победительницей турнира «Большого шлема», попавшей в основную сетку из квалификации. По ходу соревнований Радукану не проиграла ни одного сета, в финале со счётом 6:4, 6:3 обыграв канадку Лейлу Фернандес.

«Спасибо огромное Laureus за то, что выбрали меня. Для меня большая честь получить эту награду. Прошедший год получился отличным, но у меня впереди ещё много работы», – прокомментировала новость спортсменка.

«Спортсменом года» по версии Laureus стал действующий чемпион Формулы-1, голландский автогонщик Макс Ферстаппен.